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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ТРЕНИНГОВ ДЛЯ ВИНОГРАДАРЕЙ

Новости Четверг, 05 июня 2025 19:41
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В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ТРЕНИНГОВ ДЛЯ ВИНОГРАДАРЕЙ

Сухум. 5 июня 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме прошли обучающие тренинги для виноградарей и виноделов из различных районов Абхазии. Мероприятия стали частью образовательного цикла, направленного на повышение квалификации специалистов и внедрение современных методов ухода за виноградниками с учётом местных природных и сортовых особенностей.

Обучение провёл Жан Филипп Роби – ведущий международный эксперт в области виноградарства и энологии с многолетним опытом работы в различных климатических зонах.

В первый день тренинга участники изучали методы адаптации систем формирования виноградной лозы в зависимости от сортов, целей производства и природных условий.

Второй день был посвящён подбору посадочного материала и подвоев с акцентом на их соответствие конкретным терруарам и особенностям почвенно-климатической среды региона. Программа включала как теоретические занятия, так и практическую работу на виноградниках, где участники смогли на месте обсудить применение новых подходов и задать вопросы по ведению хозяйства.

«Наша цель – не просто разово провести обучение, а создать устойчивую образовательную платформу для специалистов отрасли. Такие тренинги позволяют объединить местный опыт и современные технологии, обсудить актуальные задачи и вместе искать решения. Мы видим высокий интерес со стороны виноградарей, и это хороший показатель для дальнейшей работы», – отметила руководитель проектного офиса Александра Смычкович.

Тренинги проводятся в рамках проекта «Устойчивое развитие виноградарства и защита эндемичных сортов в Абхазии», реализуемого проектным офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 05 июня 2025 19:44

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