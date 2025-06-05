КРАЖА В СУХУМЕ

Сухум. 5 июня 2025. Абхазия-Информ . Сотрудниками уголовного розыска столичного УВД задержан подозреваемый в хищении чужого имущества, житель г. Сухум Папава Ибрагим Рамазович, 2007 г. р. Заявление о краже денежных средств с банковской карты поступило в дежурную часть УВД от временно проживающей в г. Сухум потерпевшей, 2001 г.р.

Преступление имело место в кафе по ул. Лакоба, когда молодой человек, представившись «Александром», с которым заявительница ранее познакомилась на набережной «Махаджиров», попросил у нее мобильный телефон «IPhone-11» для осуществления звонка и, воспользовавшись ее доверием, из-под чехла телефона тайно похитил банковскую карту «Сбербанк». Далее, реализуя свой преступный умысел, злоумышленник обналичил с вышеуказанной банковской карты деньги в сумме 14.000 рублей в терминале КБ ООО «Амра-Банк», расположенном на пересечении улиц Лакоба и Конфедератов.

Принятыми оперативно-розыскными мерами подозреваемый был установлен и впоследствии задержан. В отношении гражданина Папава по ч. 1 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит отдел дознания УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.