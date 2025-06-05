ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЫ

В ходе визита министр ознакомился с текущим состоянием объекта, осмотрел туристический поезд, входной зал, а также помещения административного корпуса. Руководство пещеры представило проект ремонта входного зала с обустройством зон ожидания.

Среди ближайших планов дирекции – капитальный ремонт и замена железнодорожных путей, ведущих к пещере, а также создание дополнительных парковочных мест для туристического автотранспорта. В настоящее время ведутся ремонтные работы административного крыла здания, в котором располагаются помещения для экскурсоводов и комната отдыха персонала.

Все работы проводятся за счёт собственных средств предприятия. При этом руководство подчеркнуло, что пещера регулярно оказывает финансовую поддержку другим ведомствам. Однако, несмотря на значительные усилия, остаются и серьёзные проблемы, требующие системного подхода.

Одной из ключевых проблем является неудовлетворительное состояние внешней электросети. Главная подстанция, питающая объект, нуждается в срочном ремонте. При среднем потреблении электроэнергии в 45 тысяч кВт⋅ч в месяц, аварийная ситуация на подстанции может полностью остановить работу пещеры, даже при наличии трёх дизельных генераторов.

Директор пещеры Чалмаз Мирон также сообщил, что железнодорожные пути требуют безотлагательного ремонта до конца текущего года. В противном случае может возникнуть угроза полной остановки пещеры, что повлечёт убытки не только для самого предприятия, но и для бюджетов районов, получающих отчисления от продажи билетов.

«Важно сохранить финансовую устойчивость объекта. Очень часто собственных средств не хватает, приходится прибегать к кредитованию, а это увеличивает финансовую нагрузку. Между тем пещера при стабильной поддержке могла бы самостоятельно покрывать расходы на ремонт и модернизацию», – отметил директор, обращаясь к министру.

Кроме того, дирекция пещеры совместно с Союзом журналистов Абхазии инициировала проведение конкурса, приуроченного к 50-летию Новоафонской пещеры. Конкурс охватывает следующие номинации:

Лучшая телевизионная передача;

Лучшая публикация в печатной прессе;

Лучший радиоматериал или материал интернет-издания;

Лучший фоторепортаж (для профессиональных фотографов);

Лучшее фото (для фотолюбителей).

Министр выразил благодарность коллективу пещеры за ежедневную кропотливую работу и поддержал предложенный руководством курс развития. Он заверил, что министерство будет надежной опорой для предприятия и окажет содействие в решении наиболее острых вопросов.