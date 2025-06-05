АВИАКОМПАНИЯ «РУСЛАЙН» ЗАПУСКАЕТ ПРЯМОЙ РЕЙС ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В СУХУМ

Сухум. 5 июня 2025. Абхазия-Информ . Авиаперевозчик «Руслайн» запускает регулярные рейсы из Ханты-Мансийска в Сухум с 28 июня. Билеты уже доступны на сайте авиакомпании и во всех авиакассах. Об этом сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры». Полёты на комфортабельных Bombardier CRJ100/200 будут совершаться по понедельникам и субботам до 25 октября. Время в пути составит 6 ч 55 мин с учётом технической посадки в аэропорту Саратова на 1 час.

«Рейсы Ханты-Мансийск – Сухум организованы по поручению губернатора Югры Руслана Кухарука на основе запросов жителей автономного округа. Это важный шаг для повышения комфорта югорчан, открывающий новые возможности для отдыха на Черноморском побережье. Думаю, что рейсы будут коммерчески выгодны авиаперевозчику, а пассажирам помогут не только удобнее отправляться на отдых, но также расширить деловые и культурные связи с Республикой Абхазия», – отметил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Артём Литвинов.

Известно, что самолеты будут вмещать 50 пассажиров. Примерная стоимость билета в одну сторону – 18 500 рублей. Из Ханты-Мансийска рейс выполняется в 4:35, из Сухума – в 13:05.

Ранее сообщалось, что Югра направит 500 млн рублей на субсидирование авиаперевозок, включая рейсы в Сухум.