В ОЧАМЧЫРЕ ПРОЙДУТ ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ШАХМАТНЫЕ ТУРНИРЫ
Сухум. 5 июня 2025. Абхазия-Информ. 7-8 июня в Очамчырской школе-интернат имени Симона Басария состоятся открытые республиканские шахматные турниры.
Турнир МД8: для спортсменов 2017 года рождения и младше, турнир МД12: для спортсменов 2013 года рождения и младше, турнир А (основной).
Формат: семь туров с контролем времени 10 минут + 5 секунд за ход.
Регистрация участников: с 11:00, начало турниров: в 12:00.
Главный судья: Отар Хурхумал.
Организаторы: Госкомитет по делам молодежи и спорта и Федерация шахмат Абхазии, при содействии Минпросвещения и Администрации Очамчырского района.
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