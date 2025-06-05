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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРЕ ПРОЙДУТ ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ШАХМАТНЫЕ ТУРНИРЫ

Новости Четверг, 05 июня 2025 20:16
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В ОЧАМЧЫРЕ ПРОЙДУТ ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ШАХМАТНЫЕ ТУРНИРЫ

Сухум. 5 июня 2025. Абхазия-Информ. 7-8 июня в Очамчырской школе-интернат имени Симона Басария состоятся открытые республиканские шахматные турниры.

Турнир МД8: для спортсменов 2017 года рождения и младше, турнир МД12: для спортсменов 2013 года рождения и младше, турнир А (основной).

Формат: семь туров с контролем времени 10 минут + 5 секунд за ход.

Регистрация участников: с 11:00, начало турниров: в 12:00.

Главный судья: Отар Хурхумал.

Организаторы: Госкомитет  по делам молодежи и спорта и Федерация шахмат Абхазии, при содействии Минпросвещения и Администрации Очамчырского района.

 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 05 июня 2025 20:19

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