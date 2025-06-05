В ОЧАМЧЫРЕ ПРОЙДУТ ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ШАХМАТНЫЕ ТУРНИРЫ

Турнир МД8: для спортсменов 2017 года рождения и младше, турнир МД12: для спортсменов 2013 года рождения и младше, турнир А (основной).

Формат: семь туров с контролем времени 10 минут + 5 секунд за ход.

Регистрация участников: с 11:00, начало турниров: в 12:00.

Главный судья: Отар Хурхумал.

Организаторы: Госкомитет по делам молодежи и спорта и Федерация шахмат Абхазии, при содействии Минпросвещения и Администрации Очамчырского района.