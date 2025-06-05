Сухум. 5 июня 2025. Абхазия-Информ. 6 июня в Абхазии пройдет автопробег «Связь времен, связь поколений». Участники стартуют в 08:00 от ж/д станции «Гума» в Сухуме и проследуют по маршруту: Новый Афон – Гудаута – Гагра – обратно в Сухум. В ходе пробега запланировано возложение цветов к памятникам героев Великой Отечественной войны (1941-1945) и Отечественной войны народа Абхазии (1992-1993), а также митинг в Гагре.