ГЕНПРОКУРАТУРА НЕСОГЛАСНА С ИЗМЕНЕНИЕМ ПРИГОВОРА В ОТНОШЕНИИ ЭКС-ГЛАВЫ «АБХАЗТОПА» БЕСЛАНА АВИДЗБА
Сухум. 5 июня 2025. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Адгуром Агрба, в Президиум Верховного суда направлено надзорное представление – на кассационное определение Верховного суда, в отношении Авидзба Беслана, признанного виновным Сухумским городским судом в присвоении более 144 миллионов рублей и которому было изменено наказание с реального лишения свободы на штраф.
Приговором Сухумского городского суда Авидзба Б.И. был признан виновным и осужден по 8 эпизодам присвоения денежных средств и мошенничеству – на общую сумму более 144 миллионов рублей и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Кассационным определением Верховного суда РА вышеуказанный приговор был изменен и наказание в виде 12 лет лишения было заменено на штраф в размере 1.500.000 рублей. При этом гражданский иск о выплате ГК «Абхазтоп» сумму в размере более 144 миллиона рублей оставлен в силе.
В надзорном представлении генерального прокурора ставится вопрос о необоснованности и незаконности такого изменения.
Адгур Агрба просит отменить определение суда кассационной инстанции и привести приговор суда первой инстанции в исполнение.
Также, членам Президиума Верховного суда сообщается о том, что назначенный кассационной коллегией по уголовным делам штраф в размере 1.500.000 рублей также не погашается, в связи с чем, 28 мая 2025 года Службой судебных исполнителей Министерства юстиции в Сухумский городской суд направлено представление об отмене штрафа, ввиду злостного уклонения об уплате, и замене его на более строгий вид наказания.
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