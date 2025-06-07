ДИАНА МЕЛКОНЯН ЗАВОЕВАЛА ТИТУЛ ЧЕМПИОНКИ МОСКВЫ ПО БОКСУ

Сухум. 7 июня 2025. Абхазия-Информ . С 2 по 7 июня 2025 года в городе Москва проходит Чемпионат Москвы по боксу среди женщин в возрастных категориях от 19 до 40 лет. На спортивной арене Международного центра бокса собрались ведущие спортсменки из различных боксёрских клубов и спортивных школ города Москвы. Соревнования проводились в 12 весовых категориях.

В чемпионате приняли участие победительница Чемпионата России 2024 года Рината Безель, а также призёры чемпионатов России, Европы и мира предыдущих лет.

Диана Мелконян, представляющая город Сухум, одержала победу в своей весовой категории 48 кг и была удостоена звания чемпионки Москвы среди женщин в возрастной группе от 19 до 40 лет. Эта победа предоставляет ей возможность принять участие в Чемпионате России среди женщин в возрастной категории от 19 до 40 лет, который состоится в городе Уфе.

Тренирует Мелконян Диану Авидзба Давид.

Чемпионат по боксу является одним из наиболее значимых спортивных событий в области московского бокса. Данные соревнования служат отборочным этапом для участия в Чемпионате России по боксу 2025 года.