ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОГРАЖДЕНИЯ ПИЦУНДСКОЙ РЕЛИКТОВОЙ РОЩИ
Сухум. 7 июня 2025. Абхазия-Информ. Специалисты Управления капитального строительства завершили строительные работы по установке ограждения реликтовой рощи в Пицунде. Общая протяжённость ограждения составила 2653 метра.
Работы были начаты в начале апреля 2025 года.
Вопросы необходимости оснащения рощи забором ставились давно, однако долгое время перейти к практической работе на удавалось.
Теперь самое крупное естественное насаждение реликтовой пицундской сосны на всем ареале ее произрастания находится в безопасности от внешнего воздействия.
Последнее от Super User
- ДИАНА МЕЛКОНЯН ЗАВОЕВАЛА ТИТУЛ ЧЕМПИОНКИ МОСКВЫ ПО БОКСУ
- ГЕНПРОКУРАТУРА НЕСОГЛАСНА С ИЗМЕНЕНИЕМ ПРИГОВОРА В ОТНОШЕНИИ ЭКС-ГЛАВЫ «АБХАЗТОПА» БЕСЛАНА АВИДЗБА
- АВТОПРОБЕГ «СВЯЗЬ ВРЕМЕН, СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»
- В ОЧАМЧЫРЕ ПРОЙДУТ ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ШАХМАТНЫЕ ТУРНИРЫ
- БЕАТА АРШБА И ДИАНА МЕЛКОНЯН – ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ЧЕМПИОНАТА МОСКВЫ ПО БОКСУ