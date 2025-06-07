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Абхазия Информ

ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОГРАЖДЕНИЯ ПИЦУНДСКОЙ РЕЛИКТОВОЙ РОЩИ

Новости Суббота, 07 июня 2025 13:04
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ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОГРАЖДЕНИЯ ПИЦУНДСКОЙ РЕЛИКТОВОЙ РОЩИ

Сухум. 7 июня 2025. Абхазия-Информ. Специалисты Управления капитального строительства завершили строительные работы по установке ограждения реликтовой рощи в Пицунде. Общая протяжённость ограждения составила 2653 метра.

Всего строителями было установлено 1200 бетонных закладных- оснований для столбов на глубину до 80 см.

Работы были начаты в начале апреля 2025 года.

Вопросы необходимости оснащения рощи забором ставились давно, однако долгое время перейти к практической работе на удавалось.

Теперь самое крупное естественное насаждение реликтовой пицундской сосны на всем ареале ее произрастания находится в безопасности от внешнего воздействия.

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