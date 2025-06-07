ВСТРЕЧА ГЛАВ МИД АБХАЗИИ И РОССИИ

«Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, прежде всего хочу сердечно поблагодарить Вас, Сергей Викторович, за приглашение посетить Российскую Федерацию с визитом, за поздравления, которые были отправлены в мой адрес и за радушный и сердечный прием, который нам оказывают.

Также пользуясь возможностью, хочу сердечно поздравить Вас с вручением Вам Ордена Святого апостола Андрея Первозванного, очень высокой награды России. Мы в Абхазии глубоко уважаем и ценим Ваши усилия, которые Вы прикладываете уже на протяжении длительного времени для укрепления взаимоотношений Республики Абхазия и Российской Федерации, и защиты в том числе наших интересов при помощи Российской Федерации.

Сотрудничество, которое проходит между нашими странами, носит глобальный, всеобъемлющий характер. Сегодня ему придан дополнительный импульс. Мы видим, насколько интенсифицируются процессы по широкой по многим направлениям кооперации, в том числе и, разумеется, в области социально-экономического развития Республики Абхазия.

Реализовываются и уже реализованы масштабные амбициозные проекты, которые для нашей страны имеют колоссальное значение. В частности, это открытие Международного аэропорта Сухум имени В. Г. Ардзинба. Спустя более чем 30 лет начала функционировать наша воздушная гавань и активно принимает туристов, прежде всего из России, которые хотят посетить нашу страну.

Запущено железнодорожное сообщение, оно уже функционирует. Сотни людей посещают Абхазию при помощи фирменного поезда «Диоскурия». Недавно мы торжественно принимали его, накануне Дня Победы.

Реализуются масштабные образовательные и медицинские проекты. Руководство Министерства здравоохранения – частый гость в нашей стране. Открывается все больше центров с высоким технологическим оснащением. На активной фазе находится сейчас строительство детской больницы. Очень высок уровень взаимодействия, как Вы совершенно справедливо заметили.

Уже две полноценные встречи прошли между президентами наших стран, Бадрой Зурабовичем Гунба и Владимиром Владимировичем Путиным. Конечно, такого уровня взаимодействие придает дополнительный импульс нашим отношениям и создает условия для устойчивого развития Республики Абхазия.

Один из важнейших аспектов нашего взаимодействия с Российской Федерацией – это сохранение общего контура, общей архитектуры безопасности в регионе Южного Кавказа, Восточного Причерноморья. Придаем этому важнейшее значение, работаем по-партнерски, по-союзнически, понимая, насколько важны эти аспекты нашего сотрудничества.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за Ваше участие и за Ваши инициативы по линии образовательных программ с МГИМО и Дипломатической Академией – родным для меня учебным заведением. И сейчас, в настоящее время, новый формат взаимодействия, к которому мы относимся с большой надеждой – это повышение квалификации для сотрудников Министерства иностранных дел Республики Абхазия в стенах МГИМО. Убежден, что наше сотрудничество носит необратимый, интенсивный характер, который базируется на подлинно союзнических, партнерских и дружеских отношениях между нашими странами и народами. Спасибо».

Вступительное слово министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова:

«Уважаемый Олег Мсасович,

Дорогие друзья,

Рады вас приветствовать.

Как понимаю, это Ваш первый визит в Россию в новом качестве после Вашего назначения в апреле с.г. В дополнение к письменным поздравлениям разрешите ещё раз использовать эту возможность, чтобы в личном контакте пожелать Вам успехов на этом поприще на благо Республики Абхазия.

Помним, когда Вы длительное время работали здесь торговым представителем. Данные товарооборота устойчиво росли с каждым годом. Конечно, в этом есть вклад торгового представительства в Москве.

Наши страны – союзники с многовековой историей. Сейчас формируем единое пространство безопасности обороны в соответствии с решениями наших президентов. Гармонизируем абхазское социально-экономическое законодательство с российским для того, чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся на цели и содействие Республике ресурсы для достижения результатов, которые будут видны в пенсионной, медицинской, образовательной и других сферах.

По итогам уже двух встреч президентов В.В.Путина и Б.З.Гунба 5 марта с.г. и 10 мая с.г. очерчена стратегическая повестка дня. Она будет детализироваться, развиваться, в том числе и по линии наших министерств.

Сегодня у нас хорошая возможность поговорить о двусторонних планах и поручениях и о том, как мы будем продолжать наши усилия на международной арене, прежде всего в регионе Южного Кавказа.

Рады Вас видеть!»