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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ ОЛЕГА БАРЦИЦ ПО ИТОГАМ ПЕРЕГОВОРОВ В МИД РОССИИ

Новости Суббота, 07 июня 2025 15:47
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КОММЕНТАРИЙ ОЛЕГА БАРЦИЦ ПО ИТОГАМ ПЕРЕГОВОРОВ В МИД РОССИИ

Сухум. 7 июня 2025. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц прокомментировал итоги переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, которые состоялись в Москве, 6 июня.

«Оцениваю результаты визита как весьма плодотворные, полезные. Состоялся весьма заинтересованный и неравнодушный диалог с моим коллегой, министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым, в ходе которого мы обсудили большой массив межгосударственных отношений, которые требовали обсуждения сегодня, вопросы, которые чрезвычайно важны для граждан нашей страны, широкий спектр межгосударственного сотрудничества, межведомственного взаимодействия.

И самое главное, еще раз хочу подчеркнуть вопросы, ряд вопросов, которые очень важны для граждан Республики Абхазия. Обсудили вопросы консульского сотрудничества, отдельно затронули выводы, которые следуют из Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства. Те вопросы, которые волнуют наших граждан, особенно молодую ее часть. Министром иностранных дел даны распоряжение соответствующим ведомствам для проработки.

Наша делегация работает активно, работает с полной самоотдачей. Идут консультации в различных департаментах Министерства иностранных дел. Они будут продолжаться. Я надеюсь, что мы и в дальнейшем будем также конструктивно сотрудничать по всей сфере нашего сотрудничества с Российской Федерацией.

Конечно, в центре наших обсуждений, наших переговоров стояли вопросы безопасности, сохранения общего контура безопасности на Южном Кавказе и Восточном Причерноморье.

Этому было уделено отдельное внимание. Коснулись также формата нашего сотрудничества с Россией в Женевских консультациях, которые имеют важное значение для нашей страны.

Кроме того, конечно, и затронули социально-экономическое сотрудничество, те проекты, которые сегодня активно продвигаются и развиваются на территории Республики Абхазия.

Я уверен, что в ходе визита мы обсудим весь спектр существующей проблематики и наметим самые короткие и самые основные пути для решения всех этих вопросов», – сказал Олег Барциц.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 07 июня 2025 15:50

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