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Абхазия Информ

ГОТОВИТСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2025 ГОД

Новости Суббота, 07 июня 2025 15:51
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ГОТОВИТСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2025 ГОД

Сухум. 7 июня 2025. Абхазия-Информ. Министерство экономики Абхазии приступило к подготовке реализации «Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2025 год». В соответствии с программой, утвержденной Кабинетом министров, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Абхазии, будет оказываться государственная финансовая поддержка в форме субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования.

Отбор участников для оказания государственной поддержки осуществляется межведомственной комиссией, с учетом приоритетности предоставления государственной поддержки в районах с наименьшим уровнем социально-экономического развития.

На реализацию программы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 326 млн руб., в т.ч. 126 млн руб. – средства финансовой помощи РФ, предоставленные Абхазии для целей развития малого и среднего предпринимательства.

Субсидии предоставляются при реализации проектов в сферах:

1) ремесленничество и народный промысел;

2) общественное питание;

3) туризм в части создания и укомплектования средств размещения;

4) промышленность и услуги в соответствии с классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД):

– группа 10 – производство пищевых продуктов,

– группа 11 – производство напитков,

– группа 13 – производство текстильных изделий,

– группа 14 – производство одежды,

– группа 15 – производство кожи и изделий из кожи,

– группа 16 – обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения,

– группа 17 – производство бумаги и бумажных изделий,

– Ккд 20.53 – производство эфирных масел,

– подгруппа 23.1 – производство стекла и изделий из стекла,

– подгруппа 23.4 – производство прочих фарфоровых и керамических изделий,

– подгруппа 23.6 – производство изделий из бетона, цемента и гипса,

– подгруппа 23.7 – резка, обработка и отделка камня,

– подгруппа 25.5 – ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии,

– подгруппа 25.7 – производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий,

– подгруппа 25.9 – производство прочих готовых металлических изделий,

– группа 31 – производство мебели,

– код 96.01 – стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.

Программой предусмотрены два механизма предоставления субсидии:

единовременная выплата субсидии участнику, прошедшему отбор, в объеме 90 % от стоимости приобретаемого оборудования;

выплата субсидии частями – 50% от суммы расходов после проведения отбора и 40% от суммы расходов после подтверждения участником получения оборудования, в отношении которого предоставляется субсидия.

Предельная максимальная стоимость инвестиционного проекта (сумма расходов на приобретение оборудования) в рамках Программы составляет 2 млн руб. на одного участника. Общая сумма субсидии рассчитывается от стоимости инвестиционного проекта в объеме 90 %.

Перечень документов для участия в Программе:

заявка установленной формы;

копии учредительных документов (только для ООО);

копия свидетельства о государственной регистрации;

копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

копия документа, подтверждающего присвоение статистических кодов по виду деятельности;

выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (выданная не ранее чем за 10 дней до подачи заявления);

справка об отсутствии задолженностей перед налоговыми органами и государственными внебюджетными фондами;

копии разрешительных документов (в случае, лицензируемого вида деятельности);

справка об отсутствии задолженностей по уплате платежей за жилищно-коммунальные услуги;

копия паспорта – разворотов с фотографией и регистрацией по месту жительства (ИП);

копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (ООО);

правоустанавливающие документы на объект реализации проекта;

копии бухгалтерской и налоговой отчетности с отметками налоговых органов за 2024 год (для ООО – баланс с приложениями, декларации по налогу на прибыль и НДС; для ИП – декларация по подоходному налогу). Для претендентов, зарегистрированных в 2025 году – на последнюю отчетную дату;

бизнес-план в свободной форме, с указанием наименования, краткого описания и цели проекта, срока реализации проекта (фаза подготовки и фаза реализации), объема необходимых финансовых вложений с указанием источника финансирования, срока окупаемости в месяцах, сведений о необходимом оборудовании и рабочей силе;

расчет суммы субсидии.

Копии документов представляются заверенные подписью и печатью заявителя – ИП либо ООО, от чьего имени подается заявление на участие.

Форма заявки для участия в программе, расчета суммы субсидии и образец бизнес-плана для заполнения будут опубликованы дополнительно, с информацией о начале приема заявок.

В настоящее время прием заявок не осуществляется, в связи с чем не рекомендуется получать справки об отсутствии задолженностей и выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП – срок действия таких документов для подачи заявок ограничен 10 днями.

По вопросам участия в программе и подготовки документации, необходимой для участия, обращаться в Министерство экономики (г. Сухум, ул. Лакоба, 21, 3 этаж) и Государственное инвестиционное агентство (г. Сухум, ул. Пушкина, 16, офис 3.3, бизнес-центр «Гудоу Плаза», 3 этаж).

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 07 июня 2025 15:55

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