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Абхазия Информ

ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА МИД РОССИИ

Новости Суббота, 07 июня 2025 15:56
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ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА МИД РОССИИ

Сухум. 7 июня 2025. Абхазия-Информ. В рамках визита в Российскую Федерацию министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц встретился с директором Латиноамериканского департамента МИД России Александром Щетининым.

Стороны обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам. В частности, обсуждались возможности развития взаимодействия Абхазии со странами Латинской Америки.

Глава МИД Абхазии выразил надежду на дальнейшее укрепление связей между нашей республикой и странами Латинской Америки и активизацию диалога.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Суббота, 07 июня 2025 15:58

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