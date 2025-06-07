ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА МИД РОССИИ
Сухум. 7 июня 2025. Абхазия-Информ. В рамках визита в Российскую Федерацию министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц встретился с директором Латиноамериканского департамента МИД России Александром Щетининым.
Стороны обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам. В частности, обсуждались возможности развития взаимодействия Абхазии со странами Латинской Америки.
Глава МИД Абхазии выразил надежду на дальнейшее укрепление связей между нашей республикой и странами Латинской Америки и активизацию диалога.
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