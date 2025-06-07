ШЕСТИЛЕТНЕГО АЛЕКСАНДРА ГУБАЗ ЗАЧИСЛИЛИ В АКАДЕМИЮ ПФК ЦСКА
Сухум. 7 июня 2025. Абхазия-Информ. Шестилетний житель Пицунды Александр Губаз зачислен в Академию ПФК ЦСКА Москва. Его взяли в Академию сразу после первого просмотра тренировки и это серьезное достижение для юного футболиста.
Этот факт говорит не только о врожденном таланте мальчика, но и о его исключительной целеустремленности и способности мгновенно адаптироваться к новым требованиям.
Искренне желаем Александру удачи в его футбольной и спортивной карьере. Пусть каждый матч приносит ему новые победы, каждое тренировочное занятие укрепляет мастерство, и пусть его талант радует болельщиков и вдохновляет юных спортсменов.
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