 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ МИД АБХАЗИИ ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ В МГИМО МИД РОССИИ

Новости Понедельник, 09 июня 2025 19:49
Оцените материал
(0 голосов)
СОТРУДНИКИ МИД АБХАЗИИ ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ В МГИМО МИД РОССИИ

Сухум. 9 июня 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники Министерства иностранных дел Республики Абхазия принимают участие в спецкурсе по программе «Экспертно-аналитическое сопровождение принятия внешнеполитических решений» в МГИМО МИД России с 9 по 11 июня. В ходе визита состоялась встреча представителей МИД Абхазии с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.

И. о. заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба поблагодарил ректора МГИМО за предоставленную для абхазских дипломатов возможность улучшить свои профессиональные навыки и получить новый опыт в ходе общения с лучшими российскими специалистами в области международных отношений.

Участники встречи выразили заинтересованность в развитии подобных образовательных инициатив для абхазских дипломатов на базе МГИМО. На встрече также обсуждалась возможность активизации сотрудничества между МИД Абхазии и МГИМО, в частности было предложено организовать в Абхазии летнюю школу МГИМО, с привлечением знаковых российских преподавателей и экспертов.

В спецкурсе по программе «Экспертно-аналитическое сопровождение принятия внешнеполитических решений» участвуют: начальник департамента стратегического сотрудничества Джемал Бганба, начальник консульского департамента Лаша Авидзба, начальник департамента государственного протокола Алина Чанба, начальник международно-правового департамента Сабина Лакоба и начальник пресс-службы Валерия Цкуа.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 09 июня 2025 19:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИЯ УВЕЛИЧИЛА УЧАСТИЕ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ «УМНИЦЫ И УМНИКИ» ДО ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.