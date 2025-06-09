СОТРУДНИКИ МИД АБХАЗИИ ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ В МГИМО МИД РОССИИ
Сухум. 9 июня 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники Министерства иностранных дел Республики Абхазия принимают участие в спецкурсе по программе «Экспертно-аналитическое сопровождение принятия внешнеполитических решений» в МГИМО МИД России с 9 по 11 июня. В ходе визита состоялась встреча представителей МИД Абхазии с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.
И. о. заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Тужба поблагодарил ректора МГИМО за предоставленную для абхазских дипломатов возможность улучшить свои профессиональные навыки и получить новый опыт в ходе общения с лучшими российскими специалистами в области международных отношений.
Участники встречи выразили заинтересованность в развитии подобных образовательных инициатив для абхазских дипломатов на базе МГИМО. На встрече также обсуждалась возможность активизации сотрудничества между МИД Абхазии и МГИМО, в частности было предложено организовать в Абхазии летнюю школу МГИМО, с привлечением знаковых российских преподавателей и экспертов.
В спецкурсе по программе «Экспертно-аналитическое сопровождение принятия внешнеполитических решений» участвуют: начальник департамента стратегического сотрудничества Джемал Бганба, начальник консульского департамента Лаша Авидзба, начальник департамента государственного протокола Алина Чанба, начальник международно-правового департамента Сабина Лакоба и начальник пресс-службы Валерия Цкуа.
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