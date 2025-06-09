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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ УВЕЛИЧИЛА УЧАСТИЕ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ «УМНИЦЫ И УМНИКИ» ДО ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК

Новости Понедельник, 09 июня 2025 19:44
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АБХАЗИЯ УВЕЛИЧИЛА УЧАСТИЕ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ «УМНИЦЫ И УМНИКИ» ДО ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 9 июня 2025. Абхазия-Информ. Министерство просвещения Абхазии сообщило, что в телепрограмме «Умницы и умники» на «Первом канале» теперь будет участвовать четыре представителя от республики ежегодно, вместо прежних трех. Этот результат был достигнут по итогам встречи министра просвещения Абхазии Ханы Гунбы с профессором МГИМО и ведущим программы Юрием Вяземским.

В ходе встречи Гунба подчеркнула значимость программы «Умницы и умники» как эффективного механизма поддержки одаренной молодежи и способных школьников из Абхазии. В ответ на это Вяземский выразил благодарность за встречу, отметив увеличение квоты для участников от республики.

Министр также отметила, что проект способствует выявлению множества талантливых детей в республике. Она особое внимание обратила на успех Нестора Тарбы, ученика Сухумской школы №2, который стал победителем текущего года.

«Нестор достойно представил свою страну, и мы гордимся его достижениями», -добавила Гунба.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 09 июня 2025 19:48

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