АБХАЗИЯ УВЕЛИЧИЛА УЧАСТИЕ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ «УМНИЦЫ И УМНИКИ» ДО ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК
Сухум. 9 июня 2025. Абхазия-Информ. Министерство просвещения Абхазии сообщило, что в телепрограмме «Умницы и умники» на «Первом канале» теперь будет участвовать четыре представителя от республики ежегодно, вместо прежних трех. Этот результат был достигнут по итогам встречи министра просвещения Абхазии Ханы Гунбы с профессором МГИМО и ведущим программы Юрием Вяземским.
В ходе встречи Гунба подчеркнула значимость программы «Умницы и умники» как эффективного механизма поддержки одаренной молодежи и способных школьников из Абхазии. В ответ на это Вяземский выразил благодарность за встречу, отметив увеличение квоты для участников от республики.
Министр также отметила, что проект способствует выявлению множества талантливых детей в республике. Она особое внимание обратила на успех Нестора Тарбы, ученика Сухумской школы №2, который стал победителем текущего года.
«Нестор достойно представил свою страну, и мы гордимся его достижениями», -добавила Гунба.
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