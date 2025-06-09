СОТРУДНИКИ ГТК ИЗЪЯЛИ КРУПНУЮ ПАРТИЮ НАРКОТИКОВ, КОНТРАБАНДНУЮ ПАРФЮМЕРИЮ И АППАРАТЫ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 9 июня 2025. Абхазия-Информ . В ходе реализации оперативной информации, сотрудниками правоохранительного подразделения т/п «Псоу» ГТК Республики Абхазия совместно с сотрудниками Гагрского РО СГБ Республики Абхазия, в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта по направлению «импорт», было остановлено и досмотрено автотранспортное средство марки «Мерседес Спринтер» под управлением гражданина Республики Абхазия Адлейба Алхаса Варламовича, 1982 года рождения.

В ходе досмотра транспортного средства, в багажном отделении были обнаружены и изъяты 7 капсул психотропного вещества – прегабалин общей массой 3, 0154 грамм, а также были обнаружены и изъяты 5 202 капсулы, являющиеся противоэпилептическим лекарственным препаратом – габапентин, согласно ЭКЦ МВД Республики Абхазия заключению от 01 июня 2025 года.

Материалы по данному факту направлены в следственный отдел СГБ Республики Абхазия для принятия процессуального решения.

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Сотрудниками правоохранительного подразделения т/у «Гал» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на т/п «Ингур», была подвергнута досмотру ручная кладь гражданки, следовавшей из Республики Грузия в Республику Абхазия. В результате досмотра была обнаружена и изъята парфюмерная продукция в количестве 21 единиц, о наличии которой заявлено не было.

Парфюмерная продукция изъята. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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В ходе реализации оперативной информации, сотрудниками правоохранительного подразделения т/п «Псоу, в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта, по направлению «импорт», было остановлено автотранспортное средство марки «Мерседес Спринтер» за государственным регистрационным знаком «Х123KХ АВН», под управлением гражданина Республики Абхазия Мания Анри Гариевича 1998 года рождения, проживающего в с. Джгярда Очамчырского района.

Пассажиром автомобиля был гражданин Российской Федерации Мартюшев Кирилл Сергеевич 1992 года рождения проживающий в г. Сочи Адлерский район, ул. Урожайная д.56/1, п. 30. Мартюшев был приглашен для личного досмотра в служебный кабинет.

В ходе досмотра ручной клади были найдены два устройства для добычи криптовалюты фирмы «AvalonMiner», модели «1066-50Т».

Указанные два аппарата гражданин Мартюшев К.С. приобрел на территории Российской Федерации и пытался перевезти под видом туриста на территорию Республики Абхазия.

Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга было изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении.