 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЯ МОСКВЫ ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Понедельник, 09 июня 2025 19:36
Оцените материал
(0 голосов)
У ЖИТЕЛЯ МОСКВЫ ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 9 июня 2025. Абхазия-Информ. Наркотическое средство в особо крупном размере изъято у жителя г. Москвы Погорелова Евгения Владимировича, 1976 г.р., последний был задержан сотрудниками уголовного розыска столичного управления внутренних дел по подозрению в сбыте запрещенного вещества в г. Сухум. При личном досмотре у гражданина было изъято 37 свертков, как впоследствии установлено экспертами – наркотическим средством «мефедрон».

Действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, реализуя преступный умысел, гражданин Погорелов незаконно приобрёл с целью последующего сбыта наркотическое средство «мефедрон» в особо крупном размере, которое незаконно хранил и в последствии распространял путем скрытого размещения в потайных местах на территории Сухума.

Незаконно приобретенное наркотическое средство задержанный фиксировал на видео своего телефона и отправлял куратору – абоненту мессенджера «Telegram» под НИКом «ALEX» и впоследствии контакту под НИКом «Ислам». Так же, в изъятом у гражданина Погорелова мобильном телефоне хранились фото и видео данные с мест ранее сделанных закладок.

В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий с участием ранее задержанного и в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, при обследовании территории по улицам Гумская и Ардзинба в г. Сузум, на разных участках местности в потайных местах сотрудники милиции обнаружили и изъяли 4 заизолированных свертка с аналогичным веществом внутри.

Еще 12 подготовленных к реализации свертков с наркотическим средством были изъяты при осмотре гостиничного номера по месту временного проживания гражданина Погорелова.

В целом, масса изъятого наркотического средства «мефедрон», которое задержанный хранил при себе для последующего сбыта, заложил для продажи в потайные места, а также хранил по месту временного проживания составила 46.125 граммов.

Евгению Погорелову вменяется преступление, предусмотренное п. "в" ч. 3 ст. 224 УК РА, расследование уголовного дела проводит следственный отдел столичного УВД. Суд г. Сухум удовлетворил ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения гражданину Погорелову в виде заключения под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 09 июня 2025 19:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЛАВА МИНЗДРАВА ПРОВЕРЯЕТ ГОТОВНОСТЬ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ СОТРУДНИКИ ГТК ИЗЪЯЛИ КРУПНУЮ ПАРТИЮ НАРКОТИКОВ, КОНТРАБАНДНУЮ ПАРФЮМЕРИЮ И АППАРАТЫ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.