У ЖИТЕЛЯ МОСКВЫ ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 9 июня 2025. Абхазия-Информ . Наркотическое средство в особо крупном размере изъято у жителя г. Москвы Погорелова Евгения Владимировича, 1976 г.р., последний был задержан сотрудниками уголовного розыска столичного управления внутренних дел по подозрению в сбыте запрещенного вещества в г. Сухум. При личном досмотре у гражданина было изъято 37 свертков, как впоследствии установлено экспертами – наркотическим средством «мефедрон».

Действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, реализуя преступный умысел, гражданин Погорелов незаконно приобрёл с целью последующего сбыта наркотическое средство «мефедрон» в особо крупном размере, которое незаконно хранил и в последствии распространял путем скрытого размещения в потайных местах на территории Сухума.

Незаконно приобретенное наркотическое средство задержанный фиксировал на видео своего телефона и отправлял куратору – абоненту мессенджера «Telegram» под НИКом «ALEX» и впоследствии контакту под НИКом «Ислам». Так же, в изъятом у гражданина Погорелова мобильном телефоне хранились фото и видео данные с мест ранее сделанных закладок.

В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий с участием ранее задержанного и в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, при обследовании территории по улицам Гумская и Ардзинба в г. Сузум, на разных участках местности в потайных местах сотрудники милиции обнаружили и изъяли 4 заизолированных свертка с аналогичным веществом внутри.

Еще 12 подготовленных к реализации свертков с наркотическим средством были изъяты при осмотре гостиничного номера по месту временного проживания гражданина Погорелова.

В целом, масса изъятого наркотического средства «мефедрон», которое задержанный хранил при себе для последующего сбыта, заложил для продажи в потайные места, а также хранил по месту временного проживания составила 46.125 граммов.

Евгению Погорелову вменяется преступление, предусмотренное п. "в" ч. 3 ст. 224 УК РА, расследование уголовного дела проводит следственный отдел столичного УВД. Суд г. Сухум удовлетворил ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения гражданину Погорелову в виде заключения под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.