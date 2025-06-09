ГЛАВА МИНЗДРАВА ПРОВЕРЯЕТ ГОТОВНОСТЬ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Главврач Гагрской ЦРБ Индира Арсалия сообщила министру, о том, что больница обеспечена необходимым оборудованием, лекарствами, и машинами скорой помощи, но при этом есть нехватка узкопрофильных специалистов.

Сухум. 9 июня 2025. Абхазия-Информ . Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба посетил Гагрскую и Гудаутскую ЦРБ, а также больницы Нового Афона и Пицунды.

Глава Минздрава подчеркнул, что с Минздравом Российской Федерации обсуждался вопрос командировки врачей в Абхазию сразу в несколько медучреждений.

«Такая практика у нас существует уже ни один год, коллеги из России помогают нам закрыть проблемные места в пик курортного сезона. Приезд врачей ожидается в ближайшее время», – отметил Эдуард Бутба.

О готовности Гудаутской ЦРБ министру сообщил главврач Хаджарат Шамба.

По его словам, больница работает в штатном режиме, есть ряд вопросов которые будут решены в рабочем порядке.

Хаджарат Шамба проинформировал, о ремонте компьютерного томографа.

По поручению Президента Республики Абхазия Бадры Гунба, деньги на закупку необходимых запчастей и проведения ремонта уже выделены. Медучреждение ожидает приезда специалистов.

«Томограф крайне необходим для такого большого района, очень много людей нуждаются в данных исследованиях. Ремонт оборудования находится под личным контролем Президента Бадры Зурабовича», – отметил Эдуард Бутба.

Глава Минздрава также посетил больницы Нового Афона и Пицунды, главврачи проинформировали, о текущей работе лечебных учреждений.