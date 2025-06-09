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Абхазия Информ

ДАУТ ХУТАБА: «РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ГРАЖДАН АБХАЗИИ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОСОБИЯ В РФ, СЛОЖНЫЙ И ДОЛГИЙ ПРОЦЕСС, ТРЕБУЮЩИЙ ТЕРПЕНИЯ»

Новости Понедельник, 09 июня 2025 19:24
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ДАУТ ХУТАБА: «РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ГРАЖДАН АБХАЗИИ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОСОБИЯ В РФ, СЛОЖНЫЙ И ДОЛГИЙ ПРОЦЕСС, ТРЕБУЮЩИЙ ТЕРПЕНИЯ»

Сухум. 9 июня 2025. Абхазия-Информ. Депутат Парламента, председатель комитета по правовой политике, член рабочей группы по оказанию правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и получившим детские пособия и маткапитал в РФ, Даут Хутаба в интервью «Апсны.Иахьа» рассказал о том, как проходит работа по оказанию правового содействия гражданам Абхазии.

По словам Даута Хутаба, процедура крайне сложная.

«Процедура не могла быть иной, потому что, в конце концов, нужно понимать, что речь идет об Уголовном кодексе и об уголовных делах, заведенных в Российской Федерации. Этот вопрос не может решиться просто. Пока мы даже не приблизились к его решению. Дело в том, что на сегодняшний день, учитывая нашу последнюю встречу, преимущественно речь идет о сборе информации, и именно для этого прежде всего была создана горячая линия», – отметил Хутаба.

Он проинформировал, что горячая линия выполняет две функции.

Первая функция — это сбор информации о гражданах Абхазии, которые оказались в сложной ситуации. Вторая – давать гражданам советы, если они в них нуждаются.

«Естественно, информация о каждом гражданине, который позвонил на горячую линию, стекается в рабочую комиссию, и затем принимается решение о том, что делать и куда обращаться», – сказал Хутаба.

Он отметил, что на сегодняшний день было принято несколько определенных решений: «В последний раз, когда мы встречались, это был промежуточный этап. При следующей встрече будет рассматриваться собранная информация, она будет анализироваться, и далее будет определяться, куда обращаться. Но я хотел бы, чтобы граждане, которые обращаются, не ожидали быстрого эффекта».

Хутаба подчеркнул, что такой вопрос быстро не решится.

«Уголовное законодательство – это очень серьезно, и нельзя решить эту проблему звонками или просьбами. Я хочу, чтобы наши граждане прежде всего проявили терпение, потому что быстрого решения проблемы не будет», – сказал Хутаба.

По его словам, самое главное – это то, что государство должно заботиться о проблемах своих граждан.

«Но эта ситуация будет решаться не скоро, и все будет происходить нелегко, учитывая, что это другое государство, это законы другого государства, и мы здесь своей волей ничего решить не можем», – подытожил Хутаба.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 09 июня 2025 19:31

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