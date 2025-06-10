БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ТАЙСКИМ БОКСОМ В СУХУМЕ

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ . Президент Бадра Гунба посетил отремонтированный зал для занятий тайским боксом, расположенный в здании Управления образования в Сухуме. Теперь спортсмены смогут тренироваться в комфортных условиях: в зале заменено покрытие, установлены новые спортивные снаряды и арена.

Реконструкция помещения осуществлена благодаря финансовой поддержке администрации Сухума по поручению президента.

Глава Федерации тайского бокса Теймураз Гергедава подчеркнул, что зал готов к приему более 150 спортсменов, которые прибыли в Абхазию на учебно-тренировочные сборы по подготовке к международному турниру по тайскому боксу «Кубок Георгия Победоносца».

«Сегодня здесь находятся спортсмены из Москвы и Московской области, которые планируют участвовать в «Кубке Георгия Победоносца». Наши ребята очень довольны новым залом», – сказал он.

Гергедава выразил признательность президенту за участие в решении вопроса и вручил ему приглашение на турнир.

Глава Сухума Тимур Агрба добавил, что планируется ремонт второго зала, который будет оснащен душевыми и раздевалками для спортсменов.

Бадра Гунба подчеркнул важность спорта и здорового образа жизни для развития молодого поколения и пожелал им успехов и благополучия в спортивной карьере.

Об этом сообщает Апсныпресс.