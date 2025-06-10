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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРЕ ОТКРЫЛИ НОВУЮ СПОРТПЛОЩАДКУ

Новости Вторник, 10 июня 2025 12:46
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В ОЧАМЧЫРЕ ОТКРЫЛИ НОВУЮ СПОРТПЛОЩАДКУ

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. Состоялось торжественное открытие спортплощадки в городе Очамчыра. Церемонию посетили вице-премьер Таращ Хагба, руководство района. На площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол и футбол, есть и воркаут-зона. На поле уложено специальное покрытие, установлены лавочки для болельщиков.

Всего в Абхазии построят 12 таких площадок: восемь – в Сухуме, две – в Ткуарчале, по одной – в Очамчыре и Гале.

Площадки – это подарок Краснодарского края Республике Абхазия.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 10 июня 2025 12:51

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