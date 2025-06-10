В ОЧАМЧЫРЕ ОТКРЫЛИ НОВУЮ СПОРТПЛОЩАДКУ

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. Состоялось торжественное открытие спортплощадки в городе Очамчыра. Церемонию посетили вице-премьер Таращ Хагба, руководство района. На площадке можно будет играть в волейбол, баскетбол и футбол, есть и воркаут-зона. На поле уложено специальное покрытие, установлены лавочки для болельщиков.