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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И НОШЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Новости Вторник, 10 июня 2025 14:08
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НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И НОШЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. На основании материала проверки сообщения о преступлении, поступившего из прокуратуры г. Сухум по факту незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия и боеприпасов со стороны Пкин Беслана Юрьевича, отделом дознания УВД по г. Сухум в отношении данного лица с согласия и. о. прокурора г. Сухум Агумава А. А. возбуждено уголовное дело.

В деяниях гражданина Пкин Б. Ю. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РА. Последний, в нарушение Закона Республики Абхазия «Об оружии» приобрел огнестрельное оружие неустановленного образца с магазином, снаряженным патронами калибра 9х19 мм в количестве не менее двух единиц, которое в отсутствии разрешительных документов незаконно хранил и носил при себе, и, в последствии, применил 07 декабря 2024 года, в 23:20, находясь в общественном месте – помещении ресторана «Dolce Vita», по ул. Красномаяцкий тупик в г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 10 июня 2025 14:13

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