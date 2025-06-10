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Абхазия Информ

РОССИЯ И АБХАЗИЯ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Новости Вторник, 10 июня 2025 18:36
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РОССИЯ И АБХАЗИЯ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. На состоявшихся 6 июня в российской столице переговорах между главами внешнеполитических ведомств России и Абхазии центральное место заняли вопросы социального и экономического сотрудничества. Как отметил министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц, поддержка со стороны России имеет определяющее значение для развития республики.

Важным фактором укрепления двусторонних отношений являются систематические встречи президентов обеих стран, которые, по словам Барциц, задают динамику межгосударственному взаимодействию. Благодаря российской поддержке в Абхазии уже воплощены в жизнь несколько значимых инфраструктурных проектов.

Как заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров: «Мы, наши страны, союзники с многовековой историей, формируем сейчас единое пространство безопасности, обороны в соответствии с решениями наших президентов и, конечно же, гармонизируем абхазское социально-экономическое законодательство с российским для достижения результатов, которые будут видны и в пенсионной, и в медицинской, образовательной и других сферах».

Среди наиболее заметных достижений последнего времени - возобновление работы аэропорта спустя три десятилетия, запуск электропоезда "Диоскурия", развитие туристической отрасли. В социальной сфере реализуются масштабные проекты в области здравоохранения и образования, включая строительство новой детской больницы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 10 июня 2025 18:38

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