РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСУ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА «АБХАЗИЯ» НА ВДНХ

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ . Сегодня в Москве на ВДНХ в павильоне «Абхазия» состоялась рабочая встреча по вопросу завершения реставрационных работ и вводу в эксплуатацию национального выставочного центра Республики Абхазия.

На встрече присутствовали генеральный директор ВДНХ Шогуров С.Ю., заместитель генерального директора Жук Е.И., заместитель генерального директора Тарасов А.А., финансовый директор Русяев А.В., начальник управления по работе со странами СНГ и внешним связям Яремко И.А.

С абхазской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Барциц О.М., торговый представитель Абхазии в РФ Шамба О.С., исполнительный директор МКДЦ Лакоба О.О., руководитель группы технического надзора Баженов С.М.

Стороны обсудили ряд технических и юридических вопросов, связанных с завершением реставрационных работ и первоочередные мероприятия по передаче эксплуатационной ответственности абхазской стороне. Участники отметили высокий уровень взаимодействия и сотрудничества, а также беспрецедентную поддержку со стороны Правительства Москвы.

Олег Барциц мэрию Москвы и лично генерального директора ВДНХ за сотрудничество и высказал уверенность в том, что многолетнее взаимодействие Абхазии и ВДНХ, как главной конгрессно-выставочной площадки страны, продолжится и будет только развиваться.

В свою очередь Шогуров С. Ю. отметил высокий уровень мероприятий, проводимых МКДЦ и подчеркнул значимость присутствия национального павильона «Абхазия» наряду со странами СНГ и регионами РФ.