КОМАНДИР «ПЯТНАШКИ»: КИЕВ ПЛАНИРОВАЛ ТЕРАКТ В АБХАЗИИ ИЗ-ЗА ЕЕ ПОЗИЦИИ ПО СВО
Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Украина планировала организовать теракт в Сухуме, поскольку Абхазия является истинным союзником России и открыто поддержала СВО. Об этом ТАСС заявил командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба с позывным Абхаз.
«Абхазия является истинным союзником России, который в открытую поддержал и в открытую отправляет своих сыновей защищать общий Русский мир. Поэтому реакция Украины и Грузии понятна, – сказал он. – Слава богу, что службы не дремлют и отрабатывают».
Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что сотрудники ФСБ совместно со Службой государственной безопасности Республики Абхазия задержали работника инженерной службы международного аэропорта Сухума, сотрудничавшего с военной разведкой Украины. Мужчина на допросе сообщил, что предложил своим кураторам устроить подрыв на ВИП-парковке аэропорта.
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