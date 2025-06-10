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Абхазия Информ

КОМАНДИР «ПЯТНАШКИ»: КИЕВ ПЛАНИРОВАЛ ТЕРАКТ В АБХАЗИИ ИЗ-ЗА ЕЕ ПОЗИЦИИ ПО СВО

Новости Вторник, 10 июня 2025 16:49
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КОМАНДИР «ПЯТНАШКИ»: КИЕВ ПЛАНИРОВАЛ ТЕРАКТ В АБХАЗИИ ИЗ-ЗА ЕЕ ПОЗИЦИИ ПО СВО

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Украина планировала организовать теракт в Сухуме, поскольку Абхазия является истинным союзником России и открыто поддержала СВО. Об этом ТАСС заявил командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба с позывным Абхаз.

«Абхазия является истинным союзником России, который в открытую поддержал и в открытую отправляет своих сыновей защищать общий Русский мир. Поэтому реакция Украины и Грузии понятна, – сказал он. – Слава богу, что службы не дремлют и отрабатывают».

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что сотрудники ФСБ совместно со Службой государственной безопасности Республики Абхазия задержали работника инженерной службы международного аэропорта Сухума, сотрудничавшего с военной разведкой Украины. Мужчина на допросе сообщил, что предложил своим кураторам устроить подрыв на ВИП-парковке аэропорта.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 10 июня 2025 17:18

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