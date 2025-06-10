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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНОМ ПАРЛАМЕНТСКОМ ФОРУМЕ СНГ «ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Новости Вторник, 10 июня 2025 15:14
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ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНОМ ПАРЛАМЕНТСКОМ ФОРУМЕ СНГ «ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. По приглашению председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина делегация Парламента Республики Абхазия принимает участие в третьем Международном парламентском Форуме СНГ «Пушкинские чтения». Форум, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Москве с 9 по 11 июня.

В составе делегации, возглавляемой Инаром Садзба – председателем Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ, его заместитель Левон Галустян и председатель Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту Венори Бебия.

Абхазские парламентарии и другие делегации, прибывшие на Форум, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

В Колонном зале Дома союзов состоялось пленарное заседание Форума, где с докладом выступил Инар Садзба.

Отметим, что данный Форум проводится в Государственной Думе Российской Федерации с 2023 года. Делегации, представляющие Парламент Республики Абхазия, ежегодно принимают в нем участие.

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