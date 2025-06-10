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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН»

Новости Вторник, 10 июня 2025 15:10
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В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЦЕН»

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. На расширенном заседании Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям депутаты рассмотрели вопросы, связанные с реализацией Закона Республики Абхазия «О государственном регулировании цен», который был принят в 2011 году. Закон устанавливает правовые основы государственной политики в области государственного регулирования цен в Республике Абхазия, сферу применения регулируемых цен, полномочия органов, осуществляющих государственное регулирование цен и контроль за порядком применения регулируемых цен, права, обязанности и ответственность хозяйствующих субъектов в области ценообразования.

Основная тема обсуждения касалась регулирование цен органами местного самоуправления. В соответствии с законом органы местного самоуправления регулируют цены на такие виды товаров и услуг, как жилищно-коммунальные услуги, в том числе услуги систем водоснабжения и канализации, вывоз мусора и другое.

Присутствовавшие на заседание председатели собраний и другие представители органов местного самоуправления, высказали свои мнения по обсуждаемым вопросам.

В заседании приняли участие – министр экономики Теймураз Миквабия, глава Администрации города Сухума Тимур Агба, глава Администрации Очамчырского района Алхас Кация, глава Сухумского района Алхас Читанава и другие представители местных органов государственного управления.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 10 июня 2025 15:14

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