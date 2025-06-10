В СУХУМЕ НАЗВАЛИ НЕРЕАЛИСТИЧНЫМ ЖЕЛАНИЕ ГРУЗИИ ВЕРНУТЬ АБХАЗИЮ
Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. Желание Грузии вернуть Абхазию в свой состав является признаком «фантомных болей», заявил РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц. Он отметил, что здравомыслящие политики в Тбилиси понимают невозможность такого развития событий.
Ранее президент Абхазии Бадра Гунба указал, что республика является независимым государством. По его словам, политической элите Грузии нужно смириться с этой реальностью. Глава государства подчеркнул, что без признания суверенитета Абхазии и подписания соглашения о неприменении силы какой-либо диалог с Тбилиси не представляется возможным.
Гунба добавил, что для Абхазии важно жить в мире со всеми соседями. Он отметил, что республика хочет достичь добрососедских отношений с Грузией, она не желает конфликта и стремится к стабильности в регионе. Абхазия также ведет самостоятельную политику, развивая свою культуру и традиции, подчеркнул он.
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