Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ . Желание Грузии вернуть Абхазию в свой состав является признаком «фантомных болей», заявил РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц. Он отметил, что здравомыслящие политики в Тбилиси понимают невозможность такого развития событий.

«

»

До сих пор не изжиты фантомные боли грузинского руководства, у значительной части грузинского истеблишмента сохраняется стремление к возвращению Абхазии в состав Грузии. Это же утопия, – сказал Барциц.

Ранее президент Абхазии Бадра Гунба указал, что республика является независимым государством. По его словам, политической элите Грузии нужно смириться с этой реальностью. Глава государства подчеркнул, что без признания суверенитета Абхазии и подписания соглашения о неприменении силы какой-либо диалог с Тбилиси не представляется возможным.

Гунба добавил, что для Абхазии важно жить в мире со всеми соседями. Он отметил, что республика хочет достичь добрососедских отношений с Грузией, она не желает конфликта и стремится к стабильности в регионе. Абхазия также ведет самостоятельную политику, развивая свою культуру и традиции, подчеркнул он.