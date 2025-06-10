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Абхазия Информ

ОТКРЫТИЕ АЭРОПОРТА ОБЕЩАЕТ РЕКОРДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 10 июня 2025 14:21
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ОТКРЫТИЕ АЭРОПОРТА ОБЕЩАЕТ РЕКОРДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. В текущем году Абхазия прогнозирует беспрецедентный приток туристов, чему способствует открытие аэропорта в Сухуме. Данный прогноз был озвучен в беседе с «Известиями» министром иностранных дел республики Олегом Барцицем.

Барциц выразил надежду на успешный сезон: «Ожидаем, что это будет рекордный сезон. Мы сегодня готовы принять рекордное число туристов. В связи с этим развиваются новые туристические маршруты», – отметил министр.

Он также подчеркнул, что профильные органы в Абхазии сосредоточены на обсуждении качества предоставляемых туристам услуг и продукции, в стремлении улучшить предложение для гостей республики.

Напомним, в мае было восстановлено авиасообщение между российской столицей и Сухумом.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 10 июня 2025 14:26

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