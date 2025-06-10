ОТКРЫТИЕ АЭРОПОРТА ОБЕЩАЕТ РЕКОРДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ . В текущем году Абхазия прогнозирует беспрецедентный приток туристов, чему способствует открытие аэропорта в Сухуме. Данный прогноз был озвучен в беседе с «Известиями» министром иностранных дел республики Олегом Барцицем.

Барциц выразил надежду на успешный сезон: «Ожидаем, что это будет рекордный сезон. Мы сегодня готовы принять рекордное число туристов. В связи с этим развиваются новые туристические маршруты», – отметил министр.

Он также подчеркнул, что профильные органы в Абхазии сосредоточены на обсуждении качества предоставляемых туристам услуг и продукции, в стремлении улучшить предложение для гостей республики.

Напомним, в мае было восстановлено авиасообщение между российской столицей и Сухумом.