ОТКРЫТИЕ АЭРОПОРТА ОБЕЩАЕТ РЕКОРДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ
Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. В текущем году Абхазия прогнозирует беспрецедентный приток туристов, чему способствует открытие аэропорта в Сухуме. Данный прогноз был озвучен в беседе с «Известиями» министром иностранных дел республики Олегом Барцицем.
Барциц выразил надежду на успешный сезон: «Ожидаем, что это будет рекордный сезон. Мы сегодня готовы принять рекордное число туристов. В связи с этим развиваются новые туристические маршруты», – отметил министр.
Он также подчеркнул, что профильные органы в Абхазии сосредоточены на обсуждении качества предоставляемых туристам услуг и продукции, в стремлении улучшить предложение для гостей республики.
Напомним, в мае было восстановлено авиасообщение между российской столицей и Сухумом.
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