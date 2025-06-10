В МВД ПРОШЛА ПРОВЕРКА СОТРУДНИКОВ НА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Новости Вторник, 10 июня 2025 20:43
Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве внутренних дел состоялось совещание под председательством вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут с личным составом подразделений Госавтоинспекции городских управлений и районных отделов внутренних дел. В совещании также принял участие заместитель министра, курирующий данное направление, Беслан Чкадуа.
Руководители МВД обсудили с инспекторами текущую работу ГАИ, однако основным вопросом, как выяснилось в ходе совещания, стала внезапная проверка всего присутствовавшего личного состава на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ.
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