В МВД ПРОШЛА ПРОВЕРКА СОТРУДНИКОВ НА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве внутренних дел состоялось совещание под председательством вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут с личным составом подразделений Госавтоинспекции городских управлений и районных отделов внутренних дел. В совещании также принял участие заместитель министра, курирующий данное направление, Беслан Чкадуа.

Руководители МВД обсудили с инспекторами текущую работу ГАИ, однако основным вопросом, как выяснилось в ходе совещания, стала внезапная проверка всего присутствовавшего личного состава на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ.