ФИНАЛИСТ КОНКУРСА «КОМАНДА АБХАЗИИ» БУДЕТ РАБОТАТЬ В МИНСЕЛЬХОЗЕ АБХАЗИИ
Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. Финалист конкурса молодых управленцев «Команда Абхазии» Инал Аргун принят на должность помощника министра в Министерство сельского хозяйства.
Инал Аргун в 2015 году успешно завершил обучение в Российском Государственном социальном университете в Москве, где получил степень по специальности «менеджер». За время своей профессиональной деятельности он накопил значительный опыт работы в сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации, что позволяет ему эффективно справляться с новыми задачами на государственной службе.
Кроме того, Инал является учредителем и заместителем директора ООО «Новое дело», что свидетельствует о его предпринимательском духе и способности управлять проектами в аграрной сфере.
В министерстве считают, что его знания и опыт будут полезны для развития сельского хозяйства в регионе.
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