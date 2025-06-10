МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИНЯЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН У ВЫПУСКНИКОВ АГУ
Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. По приглашению ректора Абхазского Государственного университета профессора, академика АНА, АМАН, РАЕН, доктора физико-математических наук Алеко Алексеевича Гварамия, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, в качестве председателя принял участие в работе итоговой Государственной аттестации выпускников агроинженерного факультета Абхазского государственного университета. В работе комиссии также приняли участие декан агроинженерного факультета Смир Р.А., преподаватели и лекторский состав факультета.
В 2025 году Агроинженерный факультет заканчивают 83 выпускника.
В том числе по направлениям:
Агрономия – 11 выпускников,
Зашита растений – 21 выпускник,
Агроинженерия – 10 выпускников,
Технология – 12 выпускников,
Энергетика – 23 выпускника,
Садоводство – 6 выпускников.
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