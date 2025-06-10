БЕСЛАН ДЖОПУА ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ . Руководство Министерства сельского хозяйства во главе с министром Бесланом Джопуа и группой абхазских предпринимателей ознакомились с состоянием завода по очистке и фасовке меда, расположенного в селе Кындыг Очамчырского района. Цель визита – оценить текущее состояние предприятия и обсудить возможные шаги для его дальнейшей реанимации.

Во время осмотра завода делегация ознакомились с технологическими процессами, а также обсудили перспективы развития медового производства в районе.

Беслан Джопуа подчеркнул важность поддержки местных производителей и создания условий для заготовки меда от населения. Участники встречи выразили надежду на восстановление завода и его возвращение к активной деятельности, что, в свою очередь, положительно скажется на экономике района и обеспечит местных жителей рабочими местами.

Также делегация посетила птицефабрику, созданную в прошлом году фермером Мерабом Шурдулава в селе Кындыг. Хозяйство закрытого цикла, сейчас находится на втором этапе развития и содержит 5000 бройлеров. Продукция реализуется на внутреннем рынке. Фермер обратился к министру с просьбой о содействии в решении вопроса с кровлей производственного помещения так как данное здание требует ремонта.

Затем делегация посетила тепличное хозяйство ООО «Кындыг-Агро» руководителем которого является Алик Когония. Данное предприятие было построено по линии льготного кредитования объемом финансирования более 300млн.руб. Строительство предприятия было завершено в 2017 году, однако из-за отсутствия специалистов предприятие испытывало трудности с технологическим процессом. На сегодняшний день данная проблема устранена и предприятие производит продукцию от 300 до 500 тонн томатов и огурцов поставляя их на внутренний рынок, и на экспорт в Краснодарский край.