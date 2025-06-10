 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БЕСЛАН ДЖОПУА ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Вторник, 10 июня 2025 20:58
Оцените материал
(0 голосов)
БЕСЛАН ДЖОПУА ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. Руководство Министерства сельского хозяйства во главе с министром Бесланом Джопуа и группой абхазских предпринимателей ознакомились с состоянием завода по очистке и фасовке меда, расположенного в селе Кындыг Очамчырского района. Цель визита – оценить текущее состояние предприятия и обсудить возможные шаги для его дальнейшей реанимации.

Во время осмотра завода делегация ознакомились с технологическими процессами, а также обсудили перспективы развития медового производства в районе.

Беслан Джопуа подчеркнул важность поддержки местных производителей и создания условий для заготовки меда от населения. Участники встречи выразили надежду на восстановление завода и его возвращение к активной деятельности, что, в свою очередь, положительно скажется на экономике района и обеспечит местных жителей рабочими местами.

Также делегация посетила птицефабрику, созданную в прошлом году фермером Мерабом Шурдулава в селе Кындыг. Хозяйство закрытого цикла, сейчас находится на втором этапе развития и содержит 5000 бройлеров. Продукция реализуется на внутреннем рынке. Фермер обратился к министру с просьбой о содействии в решении вопроса с кровлей производственного помещения так как данное здание требует ремонта.

Затем делегация посетила тепличное хозяйство ООО «Кындыг-Агро» руководителем которого является Алик Когония. Данное предприятие было построено по линии льготного кредитования объемом финансирования более 300млн.руб. Строительство предприятия было завершено в 2017 году, однако из-за отсутствия специалистов предприятие испытывало трудности с технологическим процессом. На сегодняшний день данная проблема устранена и предприятие производит продукцию от 300 до 500 тонн томатов и огурцов поставляя их на внутренний рынок, и на экспорт в Краснодарский край.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 10 июня 2025 21:02

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИНЯЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН У ВЫПУСКНИКОВ АГУ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.