В АГУ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО АБХАЗИИ И РОССИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 17 июня 2025. Абхазия-Информ . В рамках рабочей поездки в Республику Абхазия, организованной Министерством экономического развития Российской Федерации во главе с заместителем министра экономического развития Дмитрием Вольвачем состоялась серия встреч, направленных на укрепление экономического и образовательного сотрудничества между Абхазией и Россией.

Особое внимание в ходе визита было уделено вопросам образовательного взаимодействия.

В стенах Абхазского государственного университета прошла встреча представителей сферы образования. В ней участвовали министр просвещения Республики Абхазия Хана Гунба, ректор АГУ академик Алеко Гварамия, члены ректората, представитель Министерства высшего образования и науки Российской Федерации Алла Косова.

В ходе конструктивного обсуждения стороны рассмотрели рабочую карту развития образования в Республике Абхазия.

На встрече было сказано о важности модернизации образовательных программ, повышении квалификации педагогов и расширении доступа к современным образовательным технологиям.

Участники встречи подчеркнули значимость совместных усилий для обеспечения высокого качества образования и подготовки квалифицированных кадров, способных внести вклад в развитие обеих стран.