В АГУ ОТКРЫЛИСЬ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Сухум. 17 июня 2025. Абхазия-Информ . В Абхазском государственном университете открылись курсы повышения квалификации для учителей изобразительного искусства общеобразовательных школ республики, включая учителей Очамчырской школы-интерната. Курсы организованы Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки кадров при Абхазском государственном университете (РЦПК АГУ) совместно с Министерством просвещения Республики Абхазия.

Открывая встречу, директор РЦПК АГУ Медея Ченгелия рассказала, что целью курсов является совершенствование компетенций учителей в области изучения изобразительного искусства, необходимых для их деятельности. Она также отметила, что курсы призваны ознакомить слушателей с наиболее важными современными методами преподавания, отработать навыки и применить их на практике.

С приветственным словом выступил и декан факультета искусств доцент Нугзар Логуа. Он подчеркнул важность данных курсов и ознакомил присутствующих с историей становления изобразительного искусства Абхазии, а также с историей становления и формирования факультета искусств АГУ.

«На мой взгляд, курсы повышения квалификации будут обоюдно полезными, так как и нам, в свою очередь, очень интересно узнать о методах преподавания, применяемых учителями. Эти курсы будут служить площадкой для обмена опытом», – подчеркнул он.

От лица Министерства просвещения выступила руководитель отдела общего, среднего и профессионального образования Майя Цыбулевская. Она отметила, что для Министерства и для АГУ открытие курсов повышения квалификации учителей изобразительного искусства – это знаменательное событие, так как педагоги изобразительного искусства – это отдельная категория людей, которые участвуют в формировании личности учеников.

После приветствий с докладом на тему «Методика преподавания изобразительного искусства с использованием национального компонента в школах Абхазии» выступил заместитель декана факультета искусств, доцент Руслан Чхамалия. Также лекцию «Становление и развитие профессионального искусства Абхазии в первой половине XX века», дополненную презентацией, прочитала член Союза художников Абхазии, член Союза дизайнеров России, доцент Эльвира Арсалия.

Установочная сессия курсов повышения квалификации учителей изобразительного искусства продлится до 24 июня. Курсы будут проходить в очно-заочном формате и включать в себя лекции, беседы, тренинги, мастер-классы. По результатам итоговых квалификационных работ будут выдаваться свидетельства об окончании курса. Лекторскую группу курсов повышения квалификации будет представлять профессорско-преподавательский состав факультета искусств АГУ.