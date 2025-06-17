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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Новости Вторник, 17 июня 2025 17:06
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Сухум. 17 июня 2025. Абхазия-Информ. Делегация Абхазии, возглавляемая президентом Бадрой Гунба, примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, который будет проходить с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. В состав делегации входят вице-премьер Джансух Нанба, посол Абхазии в России Алхас Квициниа, и.о. торгпреда Абхазии в России Орхан Шамба, почетный консул Абхазии в Санкт-Петербурге Владимир Бигвава.

Приглашения на форум также получили Парламент Абхазии и Арбитражный суд РА.

От Парламента Абхазии в форуме примут участие спикер Лаша Ашуба и вице-спикер Астамур Аршба, от Арбитражного суда – председатель Фатима Квициния.

Ежегодно форум собирает тысячи участников из десятков стран. Основная деловая часть пройдёт в «Экспофоруме». Здесь будут представлены стенды крупнейших российских компаний, а также выставочные зоны регионов России с акцентом на инвестиционные проекты, туризм и инновации.

Главная тема ПМЭФ-2025 – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

Форум станет площадкой для диалога о новых экономических моделях, об укреплении национального суверенитета, о технологической независимости и развитии партнёрства между странами в условиях мировой турбулентности.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 17 июня 2025 17:08

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