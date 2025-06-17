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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Вторник, 17 июня 2025 17:00
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ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 17 июня 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками УКОН МВД по подозрению в сбыте наркотических средств на территории Республики Абхазия задержан житель Новосибирской области Булава Владимир Владимирович, 1990 г.р.

При личном досмотре у задержанного сотрудники милиции изъяли целлофановый сверток с веществом в виде кристаллов внутри, которое было исследовано в экспертно-криминалистическом центре МВД, где установлено, что это наркотическое средство «метадон» общей массой порядка 82 граммов.

Как пояснил гражданин Булава, наркотическое средство он приобрел в г. Адлер Сочинского района и ввез через границу в республику Абхазия для последующего распространения путем тайных закладок. А все указания он получает от куратора под псевдонимом «Дима», туда же и отправляет сведения.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного, последний указал на места ранее сделанных закладок с наркотическим средством для продажи. Наркотик, который гражданин Булава так же привез из г. Адлер, он лично расфасовал в свертки и обмотал изоляционной лентой. При обследовании местности по ул. Университетская в г. Сухум сотрудники УКОН изъяли два аналогичных свертка с общим весом наркотического средства «метадон» около 4 граммов.

По двум эпизодам преступных деяний в отношении гражданина Булавы возбуждено уголовное дело, последнему вменяется два факта ввоза наркотического средства в особо крупном размере на территорию Республики Абхазия и незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Расследование проводит следственное управление МВД Абхазии.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 17 июня 2025 17:03

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