ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

При личном досмотре у задержанного сотрудники милиции изъяли целлофановый сверток с веществом в виде кристаллов внутри, которое было исследовано в экспертно-криминалистическом центре МВД, где установлено, что это наркотическое средство «метадон» общей массой порядка 82 граммов.

Как пояснил гражданин Булава, наркотическое средство он приобрел в г. Адлер Сочинского района и ввез через границу в республику Абхазия для последующего распространения путем тайных закладок. А все указания он получает от куратора под псевдонимом «Дима», туда же и отправляет сведения.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного, последний указал на места ранее сделанных закладок с наркотическим средством для продажи. Наркотик, который гражданин Булава так же привез из г. Адлер, он лично расфасовал в свертки и обмотал изоляционной лентой. При обследовании местности по ул. Университетская в г. Сухум сотрудники УКОН изъяли два аналогичных свертка с общим весом наркотического средства «метадон» около 4 граммов.

По двум эпизодам преступных деяний в отношении гражданина Булавы возбуждено уголовное дело, последнему вменяется два факта ввоза наркотического средства в особо крупном размере на территорию Республики Абхазия и незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Расследование проводит следственное управление МВД Абхазии.

Об этом сообщает сайт МВД.