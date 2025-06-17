ПОВРЕЖДЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА И НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ
Сухум. 17 июня 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска Ткуарчалского районного отдела внутренних дел задержан Чалигава Аляс Раульевич, 2002 г.р., подозреваемый в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенного из хулиганских побуждений.
В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного, по месту жительства Чалигава сотрудники милиции обнаружили и изъяли незаконно приобретенное и хранимое оружие и боеприпасы.
А именно, изъят револьвер калибра 9 мм без номерного обозначения, который, согласно экспертной справке, является кустарно изготовленным короткоствольным нарезным огнестрельным оружием и пригоден для производства выстрелов. Изъяты 29 патронов калибра 7,62 мм. Обнаружены и изъяты две оборонительные гранаты Ф-1 с запалами.
В отношении гражданина Чалигава прокуратурой Ткуарчалского района по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 164 и ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело, на время предварительного следствия последний санкционирован к содержанию под стражей.
Об этом сообщает сайт МВД.