ЭКС-ДЕПУТАТ АДГУР ХАРАЗИЯ ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ

Сухум. 17 июня 2025. Абхазия-Информ . 16 июня 2025 года в Сухумский городской суд поступило ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего депутата Народного собрания – Парламента Республики Абхазия Адгура Харазия, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 2 статьи 99, частью 3 статьи 29, пунктом «е» части 2 статьи 99 Уголовного кодекса республики Абхазия (убийство общеопасным способом и покушение на убийство общеопасным способом).

Предварительным следствием установлено, что 19 декабря 2024 года примерно в 13:00 часов в здании Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, расположенного по адресу: г. Сухум ул. Званба, 1, в ходе заседания парламентского Комитета по экономической политике и реформам по обсуждению законопроектов в сфере запрета использования оборудования по добыче майнинга криптовалют, имел место конфликт между депутатами Кварчия Каном Валерьевичем и Харазия Адгуром Рафетовичем, в ходе которого депутат Харазия А.Р., из имевшегося при нем огнестрельного оружия – пистолета неустановленного образца произвел не менее четырех выстрелов, в результате чего депутат Голандзия Вахтанг Владимирович получил сквозное огнестрельное ранение в подмышечную область и Кварчия К.В. сквозное огнестрельное ранение в области локтевого сустава руки. После совершенного преступления, депутат Харазия А.Р. скрылся с места происшествия.

В результате полученного огнестрельного ранения, не совместимого с жизнью, депутат Голандзия В.В. скончался в Республиканской больнице МЗ РА.

Адгур Харазия, ранее объявленный в розыск, был задержал 14 июня 2025 года.

16 июня 2025 года Сухумский городской суд под председательством судьи Миланы Джинджолия удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего депутата Народного собрания – Парламента Республики Абхазия Адгура Харазия и избрал последнему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 14 августа 2025 года.

Адгур Харазия считается невиновным до момента вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора или итогового судебного решения.

Об этом сообщает сайт Сухумского городского суда.