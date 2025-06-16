В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛО МАСШТАБНОЕ ЦИРКОВОЕ ШОУ «СОЗВЕЗДИЕ СМЕЛЫХ»

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ . Впервые в Абхазии проходит грандиозное цирковое представление «Созвездие смелых» – на манеже выступают артисты высочайшего класса, в программе:

▪️ медведи на велосипедах;

▪️ яркие номера, от которых захватывает дух.

Гастроли Росгосцирка продлятся до 14 сентября, представления будут проходить по выходным.

«Это впервые гастроли настоящего большого цирка в Абхазии. Российская государственная цирковая компания с особой гордостью представляет эту программу», – сказал гендиректор российской государственной цирковой компании.

Взрослые и дети в ожидании начала яркого и зрелищного шоу.

«В настоящем цирке я в первый раз, в школу приезжали с показами, но настолько масштабного цирка еще не было», – сказал юный зритель.

Все средства от продажи билетов останутся в республике — правительство Абхазии самостоятельно определит, на какие социальные нужды они будут направлены.