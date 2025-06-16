 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СТАЛА ИЗВЕСТНА СТОИМОСТЬ ОТДЫХА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 16 июня 2025 22:27
Оцените материал
(0 голосов)
СТАЛА ИЗВЕСТНА СТОИМОСТЬ ОТДЫХА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» В АБХАЗИИ

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ. Предстоящий летний сезон 2025 года в Абхазии ожидается рекордным по популярности формата «все включено». Несмотря на то, что выбор отелей с такой системой обслуживания остается ограниченным, спрос на них продолжает стремительно расти.

Туристические агентства отмечают, что особенно формат «все включено» привлекает семьи с детьми и туристов, предпочитающих отдых, во время которого не нужно беспокоиться о питании и дополнительных расходах. Также сообщается, что стоимость недельного тура на двоих в июле начинается от 60 тысяч рублей в наиболее экономичных отелях.

Заведения с повышенным уровнем комфорта предлагают размещение по цене от 100 до 150 тысяч рублей, включая полноценное питание, напитки и развлекательные мероприятия. Сейчас предложение уже не успевает за высоким спросом – многие гостиницы заполнены более чем на 70%, а на отдельные даты в разгар сезона сложно найти даже стандартные номера.

Такая ситуация сложилась благодаря растущей популярности Абхазии как доступного курорта с развитой инфраструктурой, комфортным климатом и живописными пейзажами.

Источник: https://actualnews.org/exclusive/578671-stala-izvestna-stoimost-otdyha-vse-vkljucheno-v-abhazii.html

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 16 июня 2025 22:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРОЕКТНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР ДЛЯ МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛО МАСШТАБНОЕ ЦИРКОВОЕ ШОУ «СОЗВЕЗДИЕ СМЕЛЫХ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.