СТАЛА ИЗВЕСТНА СТОИМОСТЬ ОТДЫХА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» В АБХАЗИИ

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ . Предстоящий летний сезон 2025 года в Абхазии ожидается рекордным по популярности формата «все включено». Несмотря на то, что выбор отелей с такой системой обслуживания остается ограниченным, спрос на них продолжает стремительно расти.

Туристические агентства отмечают, что особенно формат «все включено» привлекает семьи с детьми и туристов, предпочитающих отдых, во время которого не нужно беспокоиться о питании и дополнительных расходах. Также сообщается, что стоимость недельного тура на двоих в июле начинается от 60 тысяч рублей в наиболее экономичных отелях.

Заведения с повышенным уровнем комфорта предлагают размещение по цене от 100 до 150 тысяч рублей, включая полноценное питание, напитки и развлекательные мероприятия. Сейчас предложение уже не успевает за высоким спросом – многие гостиницы заполнены более чем на 70%, а на отдельные даты в разгар сезона сложно найти даже стандартные номера.

Такая ситуация сложилась благодаря растущей популярности Абхазии как доступного курорта с развитой инфраструктурой, комфортным климатом и живописными пейзажами.

Источник: https://actualnews.org/exclusive/578671-stala-izvestna-stoimost-otdyha-vse-vkljucheno-v-abhazii.html