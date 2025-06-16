ПРОЕКТНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР ДЛЯ МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ
Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ. Продолжается регистрация на проектный акселератор для молодых соотечественников за рубежом 2025. Новый сезон масштабного культурно-образовательного мероприятия, направлен на развитие проектных и лидерских компетенций.
Цель – укрепление связей Москвы с молодыми российскими соотечественниками за рубежом, развитие их интеллектуального и творческого потенциала, а также поддержка их проектов.
Кто может участвовать?
Команды из 4 человек в возрасте от 18 до 40 лет (1985-2007 г.р.), проживающие за пределами России и владеющие русским языком, и предлагающие реализовать проект в стране проживания.
Направления для проекта команды:
– продвижение русской культуры за рубежом;
– содействие изучению русского языка и преподаванию на русском языке;
– сохранение исторической памяти;
– мероприятия для русскоязычных журналистов;
– культурно-гуманитарные молодежные мероприятия.
Лиги команд:
Предлагается выбрать:
– Лига «Старт» – для новичков и команд с межстрановым составом.
– Лига «Профи» – для участников с опытом, предлагающих только очные проекты.
Основные этапы:
– Регистрация – с 26 мая по 22 июня;
– Онлайн-этап – с 25 июня по 2 августа;
– Решение кейса для команд лиги «Профи» – с 27 по 30 июня.
– Загрузка всех материалов проекта команды – до 2 августа!
– Очный финал в Москве для лучших 18 команд – с 22 по 27 августа 2025 г.
Что получает участник?
– Бесплатное обучение в области проектного менеджмента;
– Мастер-классы, деловые игры и нетворкинг;
– Возможность реализовать собственный культурно-гуманитарный проект при поддержке МДС;
– Полное покрытие расходов для участников очного этапа (перелёт, проживание, питание).
Как подать заявку?
– Соберите команду из 4 человек и договоритесь о своем возможном проекте;
– Зарегистрируйтесь через форму https://forms.gle/1qFHPDxhYfz6kbS18 до 22 июня;
– Приложите необходимые документы (это важно!) согласно инструкции в Положении;
– Имейте аккаунты на платформах WhatsApp и Telegram и подпишитесь на молодежный телеграм-канал МДС https://t.me/MDS_molod.
Остались вопросы? Пишите на: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Не упустите шанс стать частью международного сообщества молодых лидеров!