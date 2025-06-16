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Абхазия Информ

ПРОЕКТНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР ДЛЯ МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ

Новости Понедельник, 16 июня 2025 22:21
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ПРОЕКТНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР ДЛЯ МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ. Продолжается регистрация на проектный акселератор для молодых соотечественников за рубежом 2025. Новый сезон масштабного культурно-образовательного мероприятия, направлен на развитие проектных и лидерских компетенций.

Цель – укрепление связей Москвы с молодыми российскими соотечественниками за рубежом, развитие их интеллектуального и творческого потенциала, а также поддержка их проектов.

Кто может участвовать?

Команды из 4 человек в возрасте от 18 до 40 лет (1985-2007 г.р.), проживающие за пределами России и владеющие русским языком, и предлагающие реализовать проект в стране проживания.

Направления для проекта команды:

– продвижение русской культуры за рубежом;

– содействие изучению русского языка и преподаванию на русском языке;

– сохранение исторической памяти;

– мероприятия для русскоязычных журналистов;

– культурно-гуманитарные молодежные мероприятия.

Лиги команд:

Предлагается выбрать:

– Лига «Старт» – для новичков и команд с межстрановым составом.

– Лига «Профи» – для участников с опытом, предлагающих только очные проекты.

Основные этапы:

– Регистрация – с 26 мая по 22 июня;

– Онлайн-этап – с 25 июня по 2 августа;

– Решение кейса для команд лиги «Профи» – с 27 по 30 июня.

– Загрузка всех материалов проекта команды – до 2 августа!

– Очный финал в Москве для лучших 18 команд – с 22 по 27 августа 2025 г.

Что получает участник?

– Бесплатное обучение в области проектного менеджмента;

– Мастер-классы, деловые игры и нетворкинг;

– Возможность реализовать собственный культурно-гуманитарный проект при поддержке МДС;

– Полное покрытие расходов для участников очного этапа (перелёт, проживание, питание).

Как подать заявку?

– Соберите команду из 4 человек и договоритесь о своем возможном проекте;

– Зарегистрируйтесь через форму https://forms.gle/1qFHPDxhYfz6kbS18 до 22 июня;

– Приложите необходимые документы (это важно!) согласно инструкции в Положении;

– Имейте аккаунты на платформах WhatsApp и Telegram и подпишитесь на молодежный телеграм-канал МДС https://t.me/MDS_molod.

Остались вопросы? Пишите на: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Не упустите шанс стать частью международного сообщества молодых лидеров!

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 16 июня 2025 22:26

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