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Абхазия Информ

НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯТЫ 30 БУТЫЛОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Новости Понедельник, 16 июня 2025 22:20
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НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯТЫ 30 БУТЫЛОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ. Должностными лицами т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля грузового транспорта т/п «Псоу» было досмотрено автотранспортное средство марки «ХОНДЭ АКЦЕНТ» с государственным регистрационным знаком Т 678 ВТ 193 под управлением гражданина России Саркитова М.А., который двигался по направлению «импорт».

При проведении таможенного досмотра были обнаружены алкогольные напитки и сиропы в количестве 30 бутылок, о наличии которых заявлено не было.

Алкогольная продукция была изъята. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 16 июня 2025 22:21

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