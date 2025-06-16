НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯТЫ 30 БУТЫЛОК АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ . Должностными лицами т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля грузового транспорта т/п «Псоу» было досмотрено автотранспортное средство марки «ХОНДЭ АКЦЕНТ» с государственным регистрационным знаком Т 678 ВТ 193 под управлением гражданина России Саркитова М.А., который двигался по направлению «импорт».

При проведении таможенного досмотра были обнаружены алкогольные напитки и сиропы в количестве 30 бутылок, о наличии которых заявлено не было.

Алкогольная продукция была изъята. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.