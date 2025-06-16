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Абхазия Информ

ДЕТСКИЙ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР В СОЧИ

Новости Понедельник, 16 июня 2025 22:13
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ДЕТСКИЙ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР В СОЧИ

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ. На стадионе «Юг-Спорт» в Сочи состоялся яркий и запоминающийся турнир по мини-футболу среди детей сотрудников силовых структур – членов Сочинской городской организации Общества «Динамо», а также юных футболистов из спортивных школ города.

В соревнованиях приняли участие 6 команд, в том числе гости из Абхазии – футбольная команда «Динамо Сухум». Турнир стал не только спортивным событием, но и важным шагом в укреплении дружеских связей между юными спортсменами Абхазии и города Сочи.

Среди почетных гостей мероприятия вице-премьер правительства, министр внутренних дел РА Роберт Киут, представители департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи, тренеры и наставники из спортивной школы «Динамо», родители и болельщики, активно поддерживавшие юных футболистов.

Особенностью этого года стало официальное открытие футбольного клуба «Юный динамовец», созданного по инициативе председателя Сочинской городской организации Общества «Динамо», генерал-майора полиции Сергея Огурцова.

В торжественной обстановке юные спортсмены произнесли клятву верности традициям «Динамо» и получили памятные шарфы с символикой клуба. Этот проект призван объединить детей сотрудников силовых структур, давая им возможность развиваться в спорте под эгидой легендарного общества.

Соревнования прошли в напряженной и дружеской атмосфере. Каждая команда демонстрировала настоящий боевой дух, техничное владение мячом и волю к победе.

Матчи группового этапа определили лидеров, вышедших в финальную стадию. В полуфинале «Динамо Сочи» и «Динамо Сухум» показали зрелищную игру, заставив зрителей переживать за каждый момент. В борьбе за 3-е место команда «Альпика» одержала уверенную победу, закрепив свой успех на пьедестале. По итогам турнира победители и призеры получили кубки и медали из рук почетных гостей.

1 место – команда «Динамо Сочи» им. Л.И. Яшина (продолжая традиции легендарного вратаря);

2 место – «Динамо Сухум» (Республика Абхазия);

3 место – «Альпика» (Футбольная команда Сочи).

Этот турнир стал не только праздником спорта, но и важным шагом в патриотическом воспитании молодежи, развитии детского футбола и укреплении международных связей между Россией и Абхазией.

Организаторы выразили надежду, что подобные соревнования станут ежегодной традицией, а клубы юных динамовцев будет воспитывать новых чемпионов.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 16 июня 2025 22:19

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