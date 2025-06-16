БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ ДМИТРИЯ ВОЛЬВАЧА

Приветствуя Вольвача, Гунба отметил: «Мы знаем, какая колоссальная поддержка оказывается Россией Абхазии по программе социально-экономического развития республики на 2022 – 2025 годы. Мы достигли неплохих результатов практически во всех отраслях экономики. Имеют место рост внутреннего валового продукта, повышение среднемесячной заработной платы, рост инвестиций… Мы благодарны за всё, что делает Российская Федерация, благодарны вам лично за поддержку, которую вы оказываете».

Президент особо отметил помощь, оказываемую Россией в социальной сфере.

Немаловажное значение имеет и программа поддержки малого, и среднего бизнеса, реализуемая совместно с Россией. В этом году на нее планируется выделить 326 млн рублей.

«Безусловно, это поможет развитию экономики страны, созданию новых рабочих мест», – сказал Гунба.

Существенную поддержку Россия оказывает Абхазии и по линии льготного кредитования абхазских предпринимателей.

«Как вам известно, более чем на 6 млрд рублей было реализовано проектов за предыдущие годы. На встрече с Владимиром Владимировичем Путиным в мае была достигнута договоренность о продлении и увеличении объемов этой программы», – сказал Гунба.

Дмитрий Вольвач поблагодарил за встречу и отметил, что плотность контактов между Россией и Абхазией заметно выросла.

«Буквально недавно вы были с большой делегацией на Кавказском инвестиционном форуме. Начиная с первого форума мы старались, чтобы Абхазия была представлена стендом. Мне кажется, в этот раз ваш стенд был очень солидным, серьезным, привлек внимание всех гостей выставки. Его посетили Михаил Мишустин и Александр Новак», – сказал он.

По словам Вольвача, большую поддержку Абхазии оказывает заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Вы знаете, насколько он внимательно и глубоко погружен буквально во все детали, нюансы, во все проекты, которые на сегодняшний день осуществляются в республике. Мы уже начали обсуждать многие рабочие вопросы с абхазскими коллегами. Сегодня Инвестагентство при Минэкономики республики начинает прием заявок для льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Я считаю, нам удалось выработать очень интересную, с одной стороны уникальную по своей доступности, а с другой стороны все-таки содержащую внутренние контрольные и стимулирующие механизмы формулы поддержки», – сказал Вольвач.

Он выразил надежду на то, что в 2025 году Россия и Абхазия вместе направят на поддержку малого и среднего предпринимательства более 300 млн рублей.

«Мы на это очень ориентированы, мы создадим новый пласт среднего и малого предпринимательства в республике. Кто-то может быть уже ведет предпринимательство и благодаря поддержке просто встанет на налоговый учет и легализуется, и тем самым сможет оказывать более качественные услуги. Понятно, что это и туристический бизнес, это и оказание услуг в сфере легкой пищевой промышленности. Мне кажется, это очень важно. Также вы абсолютно правильно заметили и мне тоже очень важно, что Владимир Владимирович Путин благодаря вашему обращению и благодаря оценке результатов той работы, которую мы провели за эти годы, поддержал вашу просьбу и мы действительно будем продолжать льготное финансирование крупных проектов уже через наши финансовые институты, что очень важно», – сказал Вольвач.