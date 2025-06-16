РОССИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТ АБХАЗИИ СВЫШЕ 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ
Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ. Россия дополнительно выделит Абхазии 1 млрд 765 млн рублей в 2025 году, сообщил Sputnik министр финансов республики Саид Губаз. Решение было принято в начале июня на заседании российско-абхазской межправкомиссии по социально-экономическому развитию республики.
По его словам, средства будут распределены на два направления:
975,9 млн рублей – на развитие социальноэкономической сферы,
789,8 млн рублей – на бюджетные инвестиции и поддержку инвестиционных проектов.
«830 млн рублей из этой суммы пойдут на компенсацию поставок электроэнергии из России. Часть направят на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан и реконструкцию здания совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел», – отметил Губаз.