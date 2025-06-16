 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОССИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТ АБХАЗИИ СВЫШЕ 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ

Новости Понедельник, 16 июня 2025 21:55
Оцените материал
(0 голосов)
РОССИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТ АБХАЗИИ СВЫШЕ 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ. Россия дополнительно выделит Абхазии 1 млрд 765 млн рублей в 2025 году, сообщил Sputnik министр финансов республики Саид Губаз. Решение было принято в начале июня на за­седании российско-абхазской межправкомиссии по социально-экономическому развитию республики.

По его словам, средства будут распределены на два направления:

975,9 млн рублей – на развитие социально­экономической сферы,

789,8 млн рублей – на бюджетные инвестиции и поддержку инвестиционных проектов.

«830 млн рублей из этой суммы пойдут на компенсацию поставок электроэнергии из России. Часть направят на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан и реконструкцию здания совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел», – отметил Губаз.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 16 июня 2025 21:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ-КОНКУРСА «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ ДМИТРИЯ ВОЛЬВАЧА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.