ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ-КОНКУРСА «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ . Сегодня в Народном Собрании прошла встреча спикера Лаши Ашуба и депутатов Парламента с делегацией представителей Всероссийского движения-конкурса «Моя родословная». В ней участвовали вице-спикер Фазлибей Авидзба, депутаты Венори Бебия и Галуст Трапизонян, замминистра туризма Дмитрий Зантария, руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.

Прибывшая делегация была представлена Иваном Кульневым – исполнительным директором Всероссийского движения-конкурса «Моя родословная», Александром Ющенко – первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, Владимиром Роговым – председателем комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов и другими координаторами и активистами движения-конкурса, которые также представляли новые регионы России.

В ходе встречи обсуждались вопросы абхазо-российского сотрудничества в гуманитарной сфере. Они касались сохранения исторической памяти, укрепления семейных ценностей и развития культурно-просветительских инициатив, а также перспектив связей по патриотическому воспитанию молодежи.

Встреча прошла в конструктивной и дружественной атмосфере, стороны выразили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии.

Участники встречи преподнесли друг другу памятные подарки.