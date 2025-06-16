ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ-КОНКУРСА «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»
Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ. Сегодня в Народном Собрании прошла встреча спикера Лаши Ашуба и депутатов Парламента с делегацией представителей Всероссийского движения-конкурса «Моя родословная». В ней участвовали вице-спикер Фазлибей Авидзба, депутаты Венори Бебия и Галуст Трапизонян, замминистра туризма Дмитрий Зантария, руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.
Прибывшая делегация была представлена Иваном Кульневым – исполнительным директором Всероссийского движения-конкурса «Моя родословная», Александром Ющенко – первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, Владимиром Роговым – председателем комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов и другими координаторами и активистами движения-конкурса, которые также представляли новые регионы России.
В ходе встречи обсуждались вопросы абхазо-российского сотрудничества в гуманитарной сфере. Они касались сохранения исторической памяти, укрепления семейных ценностей и развития культурно-просветительских инициатив, а также перспектив связей по патриотическому воспитанию молодежи.
Встреча прошла в конструктивной и дружественной атмосфере, стороны выразили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии.
Участники встречи преподнесли друг другу памятные подарки.
Последнее от Super User
- ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ
- В ТАЙНИКАХ АВТОМОБИЛЕЙ ОБНАРУЖЕНО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЙНИНГА
- УЧАСТНИКИ КОНКУРСА УПРАВЛЕНЦЕВ ПРЕДСТАВЯТ СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕЗИДЕНТУ
- СУХУМСКАЯ КОМАНДА ЗАВОЕВАЛА ТРИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
- В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ.