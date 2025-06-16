 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ-КОНКУРСА «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

Новости Понедельник, 16 июня 2025 20:30
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ-КОНКУРСА «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ. Сегодня в Народном Собрании прошла встреча спикера Лаши Ашуба и депутатов Парламента с делегацией представителей Всероссийского движения-конкурса «Моя родословная». В ней участвовали вице-спикер Фазлибей Авидзба, депутаты Венори Бебия и Галуст Трапизонян, замминистра туризма Дмитрий Зантария, руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.

Прибывшая делегация была представлена Иваном Кульневым – исполнительным директором Всероссийского движения-конкурса «Моя родословная», Александром Ющенко – первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, Владимиром Роговым – председателем комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов и другими координаторами и активистами движения-конкурса, которые также представляли новые регионы России.

В ходе встречи обсуждались вопросы абхазо-российского сотрудничества в гуманитарной сфере. Они касались сохранения исторической памяти, укрепления семейных ценностей и развития культурно-просветительских инициатив, а также перспектив связей по патриотическому воспитанию молодежи.

Встреча прошла в конструктивной и дружественной атмосфере, стороны выразили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии.

Участники встречи преподнесли друг другу памятные подарки.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 16 июня 2025 20:37

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.