ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ . Прошло очередное рабочее заседание парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Рассматривался проект закона «О внесении изменений в Градостроительный и строительный Кодекс Республики Абхазия».

Депутаты подробно обсудили предложенные изменения к законопроекту, отраженные в таблице поправок, и приняли решение рекомендовать принять его во втором чтении на ближайшем заседании сессии Парламента.

В соответствии с повесткой дня заседания был рассмотрен проект постановления «О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на включение встроенного помещения бывшей котельной Государственного научного учреждения «Институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии» в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждение условий его приватизации». Члены комитета приняли решение вынести проект данного постановления на следующее заседание сессии.

Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Абхазия в части совершенствования понятия недвижимого имущества, системы вещных прав, правового регулирования государственной регистрации и оборота недвижимого имущества». По итогам обсуждения комитетом было принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии Парламента для принятия его в первом чтении.