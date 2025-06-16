В ТАЙНИКАХ АВТОМОБИЛЕЙ ОБНАРУЖЕНО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЙНИНГА

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ . При проведении таможенного и пограничного контроля на посту МАПП Адлер был остановлен легковой автомобиль TOYOTA CROWN ROYAL, направлявшийся в Республику Абхазия. Вызвавшее подозрение транспортное средство сотрудники таможни направили на осмотр с применением МИДК, где были выявлены нехарактерные для конструкции автомобиля зоны.

«В ходе последующего досмотра за задним пассажирским сидением и багажным отсеком транспортного средства была обнаружена специально оборудованная ниша, – пояснил и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Олег Ежов. – В этом тайнике было спрятано электронное оборудование: 5 металлических коробок серого цвета с блоками питания. Данные устройства предположительно являются системами для добычи цифровой валюты».

Спустя некоторое время был задержан еще один автомобиль – TOYOTA CROWN ATHLETE, следующий в Абхазию, в котором был обнаружен аналогичный тайник. В этом транспортном средстве пытались провезти еще 5 металлических коробок с блоками питания.

Вся партия электронного оборудования и транспортные средства, использованные для перевозки товара с сокрытием, изъяты. Образцы устройств направлены на экспертизу. По фактам нарушения таможенного законодательства решается вопрос о возбуждении административного производства.