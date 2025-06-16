 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ТАЙНИКАХ АВТОМОБИЛЕЙ ОБНАРУЖЕНО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЙНИНГА

Новости Понедельник, 16 июня 2025 20:15
Оцените материал
(0 голосов)
В ТАЙНИКАХ АВТОМОБИЛЕЙ ОБНАРУЖЕНО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЙНИНГА

Сухум. 16 июня 2025. Абхазия-Информ. При проведении таможенного и пограничного контроля на посту МАПП Адлер был остановлен легковой автомобиль TOYOTA CROWN ROYAL, направлявшийся в Республику Абхазия. Вызвавшее подозрение транспортное средство сотрудники таможни направили на осмотр с применением МИДК, где были выявлены нехарактерные для конструкции автомобиля зоны.

«В ходе последующего досмотра за задним пассажирским сидением и багажным отсеком транспортного средства была обнаружена специально оборудованная ниша, – пояснил и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Олег Ежов. – В этом тайнике было спрятано электронное оборудование: 5 металлических коробок серого цвета с блоками питания. Данные устройства предположительно являются системами для добычи цифровой валюты».

Спустя некоторое время был задержан еще один автомобиль – TOYOTA CROWN ATHLETE, следующий в Абхазию, в котором был обнаружен аналогичный тайник. В этом транспортном средстве пытались провезти еще 5 металлических коробок с блоками питания.

Вся партия электронного оборудования и транспортные средства, использованные для перевозки товара с сокрытием, изъяты. Образцы устройств направлены на экспертизу. По фактам нарушения таможенного законодательства решается вопрос о возбуждении административного производства.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 16 июня 2025 20:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УЧАСТНИКИ КОНКУРСА УПРАВЛЕНЦЕВ ПРЕДСТАВЯТ СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕЗИДЕНТУ ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.